Cross di Atletica Leggera, il 17 novembre torna la Cinque Mulini a Milano

, 122024 – La stagione invernale porta di nuovo la competizione deididiin programma. E l’evento si correrà domenica 17. Ci saranno molti Azzurri nella tappa Gold del World AthleticsCountry Tour nella sua 92esima edizione.La competizione fa strada verso gli Europei in Turchia, del prossimo 8 dicembre.Tornerà in gara l’argento olimpico dei 10000 metri a Parigi 2024 Nadia Battocletti, simbolo anche deltricolore, che parteciperà, tra le altre gare, anche alla BOClassic del 31 dicembre a Trento. La trentina delle Fiamme Azzurre aprirà in questo modo la sua personale stagione. In un video collegamento, alla presentazione della gara nella sede di Regione Lombardia a Palazzo Pirelli a, la Battocletti ha detto: “In salute e con i problemi fisici dell’estate alle spalle: sono pronta per la– ha detto sorridendo la 24enne azzurra, come riporta fidal.