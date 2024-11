Formiche.net - Cosa manca alla sinistra per essere davvero competitiva. Parla Valbruzzi

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

Tempi duri per il campo largo. A maggior ragione in questo frangente in cui il Movimento 5 Stelle si trova nel pieno di una fase iper problematica con una conflittualità sempre più esacerbata tra il leader Giuseppe Conte e il garante-fondatore, Beppe Grillo. Nell’imminenza dell’appuntamento per le regionali in Umbria e in Emilia-Romagna questo scenario non è propriamente ben augurante. Ed è per questo che per tentare – sui territori, ma soprattutto a livello nazionale – di dare al campo largo una prospettiva credibile di alternativa al governo di centrodestra, occorre che qualcuno “ribalti il tavolo”. È il punto focale su cui basa la sua analisi Marco, docente di scienza politica all’università Federico II di Napoli e in procinto di uscire con Sistemi democratici comparati (il Mulino).