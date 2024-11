Ilrestodelcarlino.it - Cividale si candida a seconda forza della lega

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

La 10ª giornata lancia un segnale forte da parte di: oggi la compagine allenata da Pillastrini è ladel campionato dietro Rimini. Non certo accreditata per stare nei quartieri così alti, dimostra una volta di più come assemblare bene un organico può consentire di fare risultati anche migliori di chi ha preso i ‘nomi’ senza badare troppo alla loro eventuale chimica nel giocare insieme. Sabato ha battuto Rieti, altra bella realtà di quest’A2, trascinata dall’argentino Lucio Redivo (foto) mettendo però cinque uomini in doppia cifra, fra cui il figlio di Dell’Agnello. Monaldi, comunque, ne ha fatti 19 (con 6/10 da tre) alla faccia di chi sosteneva che solo Pesaro poteva subìre tante triple dal play che in maglia biancorossa non la metteva in una vasca da bagno. I giocatori cambiano, signori, e a volte migliorano.