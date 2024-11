Ilfattoquotidiano.it - Cina, auto contro la folla in un centro sportivo a Zhuhai: 35 morti e 43 feriti gravi. La polizia ha arrestato un 62enne. Xi Jinping: “Atto vile”

Si è lanciato a tutta velocità con la suaun gruppo di persone impegnate in un allenamento in un, città nella provincia cinese del Guangdong. È accaduto lunedì sera e il bilancio è di 35 persone morte e 43. Un caso “di natura estremamente”, lo ha definito leader cinese Xi.Laha detto di averun, di cui è stato diffuso il cognome Fan, per l’incidente avvenuto alla vigilia della principale mostra aeronautica del Paese organizzata dall’Esercito popolare di liberazione, ospitata come ogni anno proprio a.Secondo la dichiarazione della, Fan è stato trovato in macchina con un coltello, con ferite al collo che si pensa siano state “inferte come forma dilesionismo”. Era privo di sensi ed è stato soccorso, mentre secondo le prime indagini, l’uomo avrebbe agito perché “insoddisfdella divisione dei beni finanziari nel suo divorzio“.