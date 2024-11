Movieplayer.it - Bridget Jones: Un amore di ragazzo, nel trailer il personaggio di Renée Zellweger cerca un nuovo inizio

Il 27 febbraio arriverà nei cinema italiani il film: Undie ilregala nuove anticipazioni sulla trama. Il 27 febbraio debutterà sugli schermi italiani il film: Undi, che riporta sugli schermi l'iconicointerpretato dae ilregala molte anticipazioni. Nel video si scopre infatti il destino di Mark, ilinterpretato da Colin Firth, e si introduce ilinteresse sentimentale della simpatica protagonista. Cosa racconterà: Mad About the Boy Il film mostrerà la protagonista interpretata dall'attriceormai cinquantenne e dida sola dopo essere rimasta vedova per quattro anni. Mark (Colin Firth) è stato infatti ucciso durante una missione umanitaria in Sudan .