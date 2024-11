.com - Bridget Jones: Un amore di ragazzo, ecco il primo trailer ufficiale

: Undiilcon la vincitrice del premio Oscar Renée Zellweger che torna ad interpretare una delle protagoniste più amate della commedia romanticaL’attrice due volte premio Oscar Renée Zellweger torna a interpretare il ruolo che ha reso iconica una delle protagoniste più amate della commedia romantica, una donna il cui approccio unico alla vita e all’ha ridefinito un intero genere cinematografico. Arriva così ildi: Undi, al cinema dal 27 febbrai 2025.è arrivata per la prima volta sugli scaffali delle librerie con il fenomeno letterario Il diario didi Helen Fielding, che è diventato un bestseller mondiale e un film di enorme successo. Nei panni di una donna single in carriera che vive a Londra,non ha soltanto condiviso col mondo le sue avventure sentimentali, ma ha anche contribuito a rendere popolari termini come “Single”, “Felicemente sposati” e “Cialtronerie sentimentali” nel lessico mondiale.