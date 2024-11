Metropolitanmagazine.it - Bomba gossip su Wanda Nara: “È incinta di L-Gante”, la reazione choc di Mauro Icardi

Dopo un 2023 complicato tra la malattia e le tensioni consi era augurata che il 2024 potesse essere un’occasione per ripartire. Quest’anno, invece, è arrivata l’ennesima rottura con l’ormai ex marito e sulla loro storia d’amore potrebbero essere scorsi davvero i titoli di coda. La showgirl argentina, infatti, si è riavvicinata alla sua vecchia fiamma L-, rapper classe 2000 (14 anni più giovane di lei) con cui aveva già avuto una liaison in passato.Stando alle ultime voci provenienti dall’Argentina, tra i due sarebbe sbocciato il vero amore. Gli ultimi rumor parlano addirittura di una nuova gravidanza per, che sarebbedel suo nuovo fidanzato L-e in dolce attesa del suo sesto figlio. A lanciare il presunto scoop è stata la giornalista Yanina Latorre.