Bernini Aumenti in arrivo fino al 50% per i medici specializzandi

PERUGIA (ITALPRESS) – “In legge di bilancio abbiamo previsto un aumento del trattamento economico di tutti gli.Incremento che sale al 50 per cento per alcune specializzazioni in particolare come terapia intensiva, rianimazione, geriatria,na d’emergenza-urgenza”. Lo annuncia Anna Maria, ministro all’Istruzione e alla Ricerca”, in un’intervista rilasciata al direttore del Gruppo Corriere, Sergio Casagrande, che verrà pubblicata il 13 novembre in prima pagina su Corriere dell’Umbria, Corriere di Arezzo e Corriere di Siena.spiega che si tratterà di un “incremento che sale al 50 per cento per alcune specializzazioni in particolare come terapia intensiva, rianimazione, geriatria,na d’emergenza-urgenza”.Nella stessa intervista il ministro, in merito ai nuovi test di accesso ana, il ministro spiega che “ci sarà un semestre-filtro con materie caratterizzanti, al termine del quale si farà una graduatoria.