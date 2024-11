Sport.periodicodaily.com - Belgio vs Italia: le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 2 di Lega A di Nations League 2024/2025. Per gli azzurri basta una vittoria per la qualificazione, mentre i padroni di casa devono centrare il successo per restare in corsa.vssi giocherà giovedì 14 novembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Re Baldovino di Bruxelles.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI Diavoli Rossi devono assolutamente vincere se vogliono sperare ancora nella qualificazione alla fase finale. In fatti, la Nazionale di Tedesco ha conquistato 4 punti ed ora, oltre a fare il proprio dovere nelle ultime due partite, deve confidare in qualche passo falso della Francia oppure che l’inciampi due volte.Agli azzurri basta una vittoria per centrare la qualificazione, avendo ottenuto dieci punti, frutto di una vittoria in Francia, del pareggio casalingo contro il, e i due successi contro Israele.