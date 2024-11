Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Endless Love, Puntate Turche: La Fine Di Zeynep!

: anche il personaggio diavrà un finale, in questo caso positivo. Il futuro della Soydere è infatti al fianco di Hakan!In, uno dei personaggi di maggiore importanza è sempre stato sicuramente quello di. La sorella di Kemal ha mostrato il suo lato crudele in diverse occasioni, tutto per via del suo grande amore per Emir. Nel corso delledella soap opera, anche per lei arriverà un finale.intraprende una relazione con Hakan!Nel corso delledideve affrontare molti momenti di difficoltà. Infatti continua ad essere la principale sospettata per l’omicidio di Ozan, anche se in realtà è stata Asu a commetterlo, commissionando l’avvelenamento del ragazzo.