Amsterdam tram assaltato con mazze e petardi L’urlo | Ebrei cancro – Il video

Leggi l'articolo completo su Open.online

Ieri sera, 11 novembre, unadha subito l’assalto di decine di persone armate di. La polizia olandese ha precisato che la tensione è aumentata in città dopo gli incidenti in cui sono stati coinvolti i tifosi del Maccabi. L’incendio nelè stato spento rapidamente e le unità antisommossa hanno sgomberato il quartiere dove è avvenuto l’incidente. In un comunicato si precisa che non è chiaro chi abbia dato inizio ai disordini e se siano collegati all’aggressione ai tifosi israeliani. Alcune riprese pubblicate su X dal parlamentare nederlandese di estrema destra Geert Wilders mostrano uno dei partecipanti ai disordini di ieri sera mentre urla «». In un altrosi vede una bandiera palestinese appesa vicino al luogo degli scontri. Nelle indagini sugli scontri della settimana scorsa sono state arrestate intanto cinque persone dell’età compresa tra i 18 e i 37 anni.