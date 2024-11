Quotidiano.net - Trump, telefonata con Putin: "Evita l’escalation in Ucraina". Poi boccia Pompeo e Haley

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

di Marta Ottavianiè tornato ed è determinato a mantenere tutto quello ha promesso in campagna elettorale. Per farlo ha intenzione di circondarsi di una squadra di fedelissimi, che lo aiuteranno nel suo vasto programma, dall’immigrazione all’inflazione, dall’economia all’aborto. Ma la sua vittoria sta già sortendo i primi effetti a livello internazionale, dall’al Medio Oriente fino alla Cop29 sul clima. Giovedì, secondo il Washington Post, c’è stato un colloquio telefonico tra Donald e Vladimir. Il tycoon avrebbe “consigliato” al presidente russo dire ulteriori escalation nel quadro della guerra in. "SIETE FUORI" Per il momento non si sa ancora chideciderà di mettere nei posti chiave. Intanto, però sono arrivati i primi due grandi esclusi: l’ex ambasciatrice, Nickye l’ex segretario di Stato, Mike, non faranno parte della squadra presidenziale.