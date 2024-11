Liberoquotidiano.it - The Jackal, un Bruce Willis cattivo totale per la prima e unica volta

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

THESky Cinema Uno ore 23.25 Con, Richard Gere e Sydney Poitier. Regia di Michael Caton Jones. Produzione USA 1996, Durata. 2 ore LA TRAMA E' la seconda versione del romanzo "Il giorno dello sciacallo" di Fredrick Forsythe (la terza, televisiva, sta passando in questi giorni su Sky). Qui il punto d'avvio lo dà una retata dell'FBI in una discoteca piena di mafiosi russi. Uno di essi ci lascia la pelle. Il fratello vuole vendicarlo e ingaggia per la vendetta un famoso assassino a pagamento, lo Sciacallo. L'FBI viene a saperlo e seconda la logica che per prendere un killer occore un altro killer, contatta un terrorista dell'IRA. Una lotta all'ultimo sangue si ingaggia fra i due assassini (lo sciacallo è in vantaggio perchè l'uomo dell'IRA ha qualche scrupolo e lui no).