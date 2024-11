Ilfattoquotidiano.it - Taylor Swift (assente giustificata) vince quattro premi agli Mtv European Music Awards. Annalisa è Best Italian Act. Rita Ora ricorda l’amico Liam Payne e si commuove: “Aveva un cuore grande”

Per il terzo anno consecutivo,trionfaMtv2024, quest’anno lo show si è tenuto a Manchester,ndo. L’artista, era a ora impegnata nel suo tour tra Stati Uniti e Canada, si è imposta nelle categorieVideo con “Fortnight (feat. Post Malone)”,Artist,Live eUS Act. “È davvero emozionante e meraviglioso. Mi sono divertita tantissimo a girare in Europa quest’estate”, ha affermatoin videomessaggio inviato alla cerimonia di Manchester. L’artista non era presente perché impegnata nelle ultimissime tappe dell’Eras Tour dei record.L’Italia festeggiache ha ottenuto ilo comeAct. “È un riconoscimento enorme che mi fa sentire ancora una volta che il lavoro, l’attenzione ai dett, la passione pagano sempre.