Sport & Solidarietà Ad un passo dal Cielo la nuova impresa di Raniero Zuccaro e Simone Giglietti in Bolivia con Federica Stroppa

Il poliziotto fabrianese e il maratoneta cingolano spingeranno la carrozzina della campionessa paralimpica di nuoto nel Lago salato di Uyuni: l’obiettivo è raccogliere fondi per il progetto “Missione Perù” delle Suore Cappuccine di Madre Rubatto CINGOLI e FABRIANO, 11 novembre 2024 – Se per i prossimi 10 giorni non vedretea Fabriano ea Cingoli non preoccupatevi, sono “solo” impegnati nella loro ennesimaiva. Il poliziotto e il maratoneta, infatti, da ieri domenica 10 a venerdì 22 novembre sono impegnati nell’iniziativa “Ad undal” in: attraverseranno il Lago Salato dello Uyuni inspingendo la carrozzina della campionessa paralimpica di nuoto. L’obiettivo è raccogliere fondi per la “Missione Perù” delle Suore Cappuccine di Madre Rubatto in una città peruviana per aiutare i bimbi e le madri bisognosi di assistenza, supporto logistico, educazione e cure.