Solo Leveling Reawakening | Presentato un nuovo trailer dal ritmo incalzante

È difficile discutere del fatto chenon sia diventato uno dei più importanti nuovi anime del 2024. I primi dodici episodi della prima stagione hanno regalato ai fan dell’anime una storia avvincente con un mondo del tutto simile al nostro, ma con una grande avvertenza. Il mondo di Jinwoo Sung è un mondo che vede cacciatori e porte soprannaturali che rappresentano sfide mortali per il mondo mondano, ma il protagonista dell’anime ha un vantaggio inaspettato nella sua vita. Se inizialmente Jinwoo era considerato il peggior cacciatore del mondo, uno scenario di vita o di morte gli ha dato un potere che potrebbe renderlo uno dei migliori al mondo. Con l’avvicinarsi della seconda stagione, l’adattamento anime del WEBTOON ha unper entusiasmare i fan., per chi non lo conoscesse, ha fatto la sua comparsa come WEBTOON sudcoreano nel 2016, seguendo il suo protagonista mentre cercava di guadagnarsi da vivere come cacciatore.