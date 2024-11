Gaeta.it - Sclerosi laterale amiotrofica: nuove frontiere nella ricerca e trattamento

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lasi presenta con una serie di sintomi preoccupanti, tra cui difficoltà motorie, problemi di linguaggio e difficoltàdeglutizione. Si tratta di una grave malattia neurodegenerativa, caratterizzata dalla progressiva perdita di motoneuroni, con conseguenze disabilitanti significative e una prognosi attualmente infausta. Il Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia ha messo in evidenza sia i progressi che le sfide nell’affrontare questa malattia, con un focus particolare sulla necessità di nuovi approcci terapeutici.Sintomi e diagnosi della slaI sintomi iniziali della SLA possono variare notevolmente da persona a persona, rendendo la diagnosi spesso complicata. I campanelli d’allarme, come la diminuzione della forza muscolare e la difficoltà nel pronunciare le parole, possono essere scambiati per altre condizioni meno gravi.