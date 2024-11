361magazine.com - Sanremo 2025, Alessandro Cattelan co-conduttore della finale

sarà al fianco di Carlo Conti per la seratadi sabato 15 febbraio, "Venerdì chiudi il Dopofestival? E allora sabato salirai sul palco die sarai uno dei co-conduttori" ha detto Carlo Conti adin conferenza stampa stamattina pergiovani.non pensa alla conduzione del Festival in futuro: "La cosa più probabile è chenon lo farò mai. Penso che per fareserve una persona molto brava e molto larga. Io so fare il mio lavoro, però sono un po' di nicchia: essere di nicchia non significa essere sfigato. Significa fare una cosa con coerenza e rispetto verso me stesso. Vorrei uscire dall'equivoco che si faccia tutto in funzione di".Intanto parte domani su Raidue in seconda seratagiovani che vede alla conduzione