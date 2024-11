Lanazione.it - San Giovanni. Inaugurato il secondo fontanello di acqua pubblica

Arezzo, 11 novembre 2024 – E 'statooggi ilPublia San. È attivo da questa mattina in via Gaetano Pilati. Ad inaugurarlo sono intervenuti, tra gli altri, Valentina Vadi, Sindaco del di Sane Nicola Perini, Presidente di Publi. Nel complesso dei 46 comuni dove Publigestisce il servizio, sono oggi installati 130 fontanelli che nel periodo dal 2017 al 2023, pur con gli effetti della pandemia, hanno erogato 230 milioni di litri dicon un risparmio per l’ambiente di oltre 152 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 48 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie. Numeri che diventano ancora più importanti se si considera che per produrre 25 bottiglie di plastica da un litro e mezzo, occorrono 2 chilogrammi di petrolio e 17 litri e mezzo di