Zonawrestling.net - ROH: Final Battle si terrà all’Hammerstein Ballroom

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

La Ring of Honor è stata resuscitata da Tony Khan, già proprietario dell’AEW, nel marzo del 2022. Sebbene la ROH non sia riuscita totalmente a imporsi come un brand completamente distaccato dall’AEW, i fan che sono rimasti fedeli alla compagnia hanno potuto godere di spettacoli interessanti e match di alto livello. Con l’avvicinarsi del periodo di, la ROH ha deciso di iniziare a dare qualche indizio ai fan sul PPV e tra questi c’è anche la location, un’arena storica pronta a fare il suo ritorno nel wrestling.Tramite Fightful Select e Mat Men Radio di Andrew Zarian, è stato annunciato chedi quest’anno sinello storico Hammerstein, dove la ROH manca ormai dal 2019. L’arena, situata a New York, è un ricordo indelebile nella mente dei fan più accaniti del wrestling: oltre ai numerosi show della ROH, l’arena ha ospitato anche la ECW nei suoi ultimi anni di vita, oltre che ai due One Night Stand del 2005 e del 2006, ma anche la GCW nel 2022.