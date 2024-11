Ilprimatonazionale.it - Remigrazione e riconquista: idee-forza per l’Europa che vuole lottare

Roma, 11 nov – Il tema dellaè diventato una delle proposte politiche più conosciute dei movimenti identitari europei. Tale proposta si basa sull’idea di poter invertire il fenomeno dell’immigrazione nei territori degli Stati europei, favorendo il ritorno delle persone nei paesi d’origine. Pur essendo apprezzabile la spinta volontaristica alla base di questa proposta – specialmente in un contesto in cui fatalismo e rassegnazione verso i “frutti marci” della modernità sono, in parte, diffusi nella nostra area – è necessario fare alcune osservazioni in merito. Occorre, infatti, riconoscere e correggere eventuali errori che potrebbero compromettere la narrazione sottostante questa proposta.Il difetto sovranistaI giovani che frequentano i social di ultima generazione conoscono bene il fenomeno mediatico generato da un video diventato virale lo scorso maggio, in cui un gruppo di giovani tedeschi canta, durante una festa, “Deutschland den Deutschen, Ausländer raus” – ovvero, “Germania ai tedeschi, fuori gli stranieri” – sulle note della canzone L’amour Toujours di Gigi D’Agostino.