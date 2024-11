Lanazione.it - “Per salvare il Galileo non si può sacrificare Gambassi”. Scuola, il Pd litiga sugli accorpamenti

Firenze, 11 novembre 2024 – Gliscolastici fannore il Pd. "Peril liceodi Firenze non si tocchi l'istituto comprensivo Gonnelli diMontaione”. Così in una nota il segretario del Pd dell'Empolese Valdelsa Jacopo Mazzantini, che definisce “inopportune e imprudenti” le parole della consigliera comunale fiorentina e metropolitana del Pd Beatrice Barbieri, per aver “dichiarato pubblicamente che il mantenimento dell'autonoma dirigenza delrichiedeva il sacrificio del Gonnelli”. “Il governo - ricorda Mazzantini - ha previsto l'accorpamento in Toscana di 14 dirigenze scolastiche e indicato il numero minimo di alunni, pari a 600, quale criterio per individuare quelli da accorpare. La Regione ha poi precisato, per ciascun territorio provinciale, il numero di”.