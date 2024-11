Oasport.it - Pattinaggio artistico: Grassl conquista un podio significativo all’NHK Trophy. Buone risposte da Gutmann

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

È un’Italia convincente quella appena rientrata dal celeberrimo NHK2024, quarto appuntamento del Grand Prix 2024/2025 diandato in scena lo scorso weekend a Tokyo, precisamente presso l’imponente Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium. Sul ghiaccio nipponico i nostri ragazzi hanno tutti ben figurato, catturando l’attenzione del competente pubblico di casa e facendo emergere molteplici spunti d’interesse in vista del prosieguo della stagione.La risposta più importante è arrivata da Danielche, nonostante i dodici mesi di assenza, non si è lasciato schiacciare dalla pressione o dal peso delle aspettativendo una davvero meravigliosa seconda posizione, in cui ha dovuto cedere il passo soltanto al fenomeno di casa Yuma “Piuma” Kagiyama con il punteggio totale di 264.