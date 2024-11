.com - Pallanuoto / Juniores, fase preliminare: la Jesina perde con Fermo 12-5

Si gioca per l’accesso al campionato regionale Eccellenza. Esordio, con goal, per il mancino filottranese, under 14, Diego Campodonico (classe 2011)JESI, 11 novembre 2024 – Nella prima di campionato del gironeper l’accesso al campionato regionale Eccellenza, la formazione(Under 18) dellacede contro la quotataNuotosolo nell’ultimo parziale.Inizio gagliardo e senza timori per i granata guidati da Mr Traini, che restano in partita fino al quarto tempo, quando la maggior freschezza ed esperienza dei fermani ha avuto la meglio, fissando il risultato sul 12-5.Da segnalare l’esordio, con goal, per il mancino filottranese, under 14, Diego Campodonico, cl. 2011 (foto primo piano).NPN: Trocchianesi, Boci, Baccalini, Marziali, Apollonio, Concetti, Romanelli, Piccinini, Bruni 1, Niccia 8, Befacchia 1, Nunzi, Malaspina 2.