Ilrestodelcarlino.it - Otto metri di vergogna

Come si può vivere inquadrati? Una domanda che si sono fatti in tanti, a Bologna e nel resto d’Italia, quando è venuta a galla la notizia della micro-casa proposta in affitto a 600 euro mensili tramite appositi annunci sui principali siti immobiliari. In effetti, più che di casa bisognerebbe parlare di loculo o sgabuzzino. Ma tant’è. Ormai in questo mercato immobiliare impazzito si può vedere di tutto. Infatti, spulciando gli annunci, saltano fuori anche altri monolocali minuscoli offerti a prezzi anche elevati. Ma quello di(proprio così,quadrati rappresenta senza dubbio la proposta più indecente. Anzi, di più: vergognosa e inaccettabile, perché fa leva sul bisogno di tantissimi ragazzi che vengono a Bologna da altre regioni o città per studiare all’Alma Mater e non riescono a trovare uno straccio di sistemazione decorosa a prezzi accettabili.