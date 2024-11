Metropolitanmagazine.it - Omicidio Giulia Tramontano: oggi verrà formalizzata la richiesta d’ergastolo per Alessandro Impagnatiello

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

A dieci mesi dall’inizio del processo, durante il quale sono state raccolte decine di testimonianze, e dopo l’interrogatorio ad, dichiarato sano di mente a seguito della perizia psichiatrica disposta dal Tribunale, conosceremo l’entità della condanna per l’ex barman dell’Armani caffè che ha ucciso la compagnanel maggio 2023., 11 novembre 2024, il pm Alessia Menegazzo e il procuratore Letizia Mannella richiederanno l’ergastolo per l’imputato. Toccherà, poi, ai legali dello stesso,Geradini e Samanta Barbaglia, che interverranno in aula. La sentenza della Corte d’Assise presieduta da Antonella Bertoja dovrebbe arrivare il 25 novembre, giorno fissato per la prossima udienza, ma potrebbe essere anticipata già alla giornata odierna.: «come un giocatore di scacchi ha fatto l’ultima mossa», ventinovenne uccisa dal compagno