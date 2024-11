Ilgiorno.it - No al taglio di 30 alberi a Bergamo, alla protesta si unisce il disegnatore Bozzetto

– Sirga il fronte del No aldi trentaprevisto nell’ambito dell’ultimo tassello della riqualificazione degli spazi degli ex Ospedali Riuniti di. La realizzazione del complesso residenziale su via XXIV Maggio comporterà, infatti, l’abbattimento delle piante, quelle che insistono sull’area privata del cantiere di Ferretticasa spa, unnecessario per lo scavo del parcheggio interrato da ottanta posti, che sarà in parte destinato a uso pubblico.dei residenti del quartiere cittadino di Santa Lucia, di Legambiente e Lipu, adesso si è aggiunta l’adesione del celebre cartoonist bergamasco Bruno, da sempre sensibile ai temi ambientali. Colpito dnotizia deldegli, l’artista ha raffigurato da par suo, in una vignetta, un filare di piante, riprendendo proprio l’immagine della via cittadina interessata dal provvedimento finito nella bufera e che sta suscitando proteste e polemiche a non finire.