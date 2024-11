Ilfattoquotidiano.it - “Nel van di Casa a Prima Vista stiamo a piedi nudi. Poi faccio la pennichella e metto il cuscino sulle gambe di Corrado”: la confessione di Nadia Mayer

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

è una delle più famosi agenti immobiliari televisive grazie al programma cult di Real Time ““, insieme ai colleghi Blasco Pulieri eSassu. In una intera Fanpage,ha confessato cosa accade dietro le quinte, quando i tre agenti non sono inquadrati dalle telecamere: “Lacosa è che quando arriviamo nel van ci togliamo le scarpe e. Poi ogni tanto dopo pranzo mi prende la cosiddetta ‘’ e mi devo fermare per 15 minuti. Prendo unche mi sono portata dae mi sdraiodi. Ai due ragazzi dico sempre ‘ricordiamoci che dobbiamo entrare in maniera educata indegli italiani, quindi non diciamo parolacce‘, ma alla fine loro si lasciano andare a qualche espressione più colorita”.L’agente immobiliare ha passato un brutto momento qualche settimana fa a causa di un ricovero per una polmonite da legionella: “Mi sono ripresa, ma continuo a curarmi perché il percorso è lungo e dovrò fare ancora qualche controllo.