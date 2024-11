Gaeta.it - Napoli: uomo arrestato dopo inseguimento e resistenza in piazza Dante

Un episodio di violenza e fuga si è consumato nel cuore di, in, richiamando l'attenzione della Polizia Locale nella mattinata di oggi. Le operazioni di controllo stradale si sono trasformate rapidamente in un arresto in flagranza di reato. Undi 31 anni, di origine straniera, è stato preso in custodiaun tentativo di fuga che ha messo in pericolo la sicurezza degli agenti e di altre persone presenti.L'incidente e la fugaTutto ha avuto inizio quando l', alla guida di un motociclo, è stato fermato per un controllo di routine. Nonostante l'obbligo di indossare il casco protettivo, l'individuo ha scelto di ignorare questa norma fondamentale, aumentando così i rischi legati alla sua condotta. Alla richiesta di fermarsi, ha accelerato bruscamente, investendo uno degli agenti che si trovava sul suo percorso.