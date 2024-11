Gaeta.it - Milano21: la festa del running che unisce passione e sport

Facebook WhatsAppTwitter Milano si prepara a vivere un evento imperdibile per gli amanti delle corse. Domenica 24 novembre, la città ospiterà la, una manizione che celebra non solo lo, ma anche la comunità e la bellezza di correre insieme. Con distanze diversificate per tutti, da una mezza maratona di 21,097 km a una corsa non competitiva di 10 km,si propone come il momento ideale per lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano e godersi un’esperienza unica.Il significato diper i corridoriLaè più di una semplice gara. Si presenta come un’opportunità per correre nel cuore di una delle città più affascinanti al mondo, apprezzando i suoi storici monumenti e le nuove architetture moderne. L’organizzazione, curata da MGcon il brand FollowYourPassion, ha come obiettivo quello di incoraggiare la partecipazione di corridori di ogni livello.