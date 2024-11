Meloni e le due facce di Lepore dopo gli scontri di Bologna il sindaco | Confonde la richiesta di collaborazione con l’obbedienza

Leggi l'articolo completo su Open.online

L’intervento della premier Giorgia, in videocollegamento conal comizio del centrodestra con i leader della maggioranza per le elezioni regionali in Emilia Romagna, non spegne le polemicheglinel capoluogo emiliano e anzi riaccende le tensioni con l’amministrazione cittadina. La presidente del Consiglio ha dovuto annullare all’ultimo la sua partecipazione in presenza al comizio a causa del prolungarsi dell’incontro con i sindacati sul piede di guerra per la manovra. Incontro che in precedenza aveva rimandato per una influenza prima di dover volare in Ungheria per il Consiglio europeo informale di Budapest. «Voglio dire una cosa aldi: diffidate sempre di chi ha una faccia in pubblico e una in privato, diffido di chi in privato mi chiedee davanti alla telecamere mi definisce picchiatrice fascista», le parole dirivolte a Matteo, «se lo pensa non dovrebbe chiedermi, non dovrebbe voler collaborare con me, un po’ di coerenza».