Amica.it - Le prime fan di Alessandro Cattelan, conduttore di Sanremo Giovani e DopoFestival? La moglie Ludovica Sauer e le figlie Nina e Olivia

Leggi l'articolo completo su Amica.it

Non solo Carlo Conti. L’altro grande protagonista di2025 è. Il44enne sarà alla guida didal 12 novembre in seconda serata su Rai 2 e, durante la “settimana santa” anche del. Il suo nome era stato accostato a quello dell’Ariston fin dai primi giorni dell’addio di Amadeus. E per lui sono in vista ben due appuntamenti.è un personaggio che mette d’accordo tutti. Ha talento, è giovane (per gli standard italiani, perlomeno) e preparato. In più, lontano dalla telecamere, è un marito e un papà innamorato: dal 2014 è sposato con, con la quale ha avuto le, nata nel 2012, earrivata quattro anni dopo.