Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Bel debutto di Galeotti, gran partita per Mignanelli

6,5. Sul gol del Pineto valuta male la traiettoria del cross, è vero. Ma prima e dopo cava quattro parate decisive, e tre almeno sono di lusso. Era alstagionale. CALAPAI 6. E’ lì dalle parti di Nebuloso sul gol subìto, e non marca. Però la spinta è notevole, e per 90’, anche se il cross non è sempre pulito. NADOR 6. Prestazione solida anche nella difesa a 4. Prende il solito rischio enorme nel finale, ma i compagni lo salvano. BASSOLI 6,5. Solitaeccellente, con due salvataggi importanti e una marcatura attenta. E’ lui a svettare in torre per il gol di Bidaoui.7., insieme a Rao crea mille problemi al Pineto anche se i gol nascono dall’altro fronte. Sul 3-1 annullato, è molto dubbio che sul suo cross la palla sia uscita. D’ORAZIO 7.