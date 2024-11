Gaeta.it - Le Marche brillano nella classifica delle mense scolastiche italiane: ecco i dettagli

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lesi affermano come unaregioni più promettenti in Italia in tema di, secondo il recente report di FoodInsider. Lapresenta, infatti, un quadro interessante con Comune di Sesto Fiorentino al primo posto, seguito da Fano e Parma. Non solo Fano, ma anche altre città marchigiane come Ancona, Jesi e Macerata ottengono posizioni di rilievo, mentre Cremona si distingue per il livello gastronomico dei propri cuochi.di alta qualità in ItaliaIn base ai dati forniti, le, accanto alla Lombardia, si posizionano come regioni con la maggiore percentuale didi alta qualità. Fano occupa una posizione di spicco, mentre Ancona si colloca al quinto posto. Jesi e Macerata seguono rispettivamente al sesto e al diciottesimo posto.