Le cifre della valutazione di San Siro, Sala: "Vendita entro l'estate 2025"

Il Comune di Milano punta a vendere Sana Inter e Milan. Il sindaco Giuseppeha comunicato l’orizzonte temporale per la chiusura dell’operazione di acquisto da parte dei due club dell’area a fianco del Meazza, dove è prevista la costruzione del nuovo stadio. Lecompiuta dall’Agenzia delle entrate sono state presentate nel dettaglio in Consiglio comunale.LaLe stime dei funzionari del Fisco attribuiscono al terreno un valore di 124 milioni di euro più 73 milioni calcolati per l’attuale impianto di San, per unacomplessiva di 197 milioni.Come spiegato dall’assessore alla Rigenerazione Urbana di Milano, Giancarlo Tancredi, si tratta di uno spazio di 281mila metri quadrati, dei quali 98mila rappresentano la superficie lorda edificabile, nei parametri stabiliti dall’indice di edificabilità dello 0,35 fissato nell’ultimo Piano di gestione del territorio (Pgt) del Comune.