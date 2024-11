Sport.quotidiano.net - La Lube mostra i muscoli Piacenza deve arrendersi

CIVITANOVA 30 (25-20, 25-20, 25-20) CUCINECIVITANOVA: Chinenyeze 5, Boninfante 9, Nikolov 6, Lagumdzija 11, Podrascanin 6, Bottolo 13, Balaso (L), Bisotto, Gargiulo, Poriya, Dirlic. Ne: Loeppky, Orduna, Davi Tenorio. All. Medei. GAS SALES BLUENERGY: Ricci 3, Brizard 2, Maar 9, Mandiraci 13, Galassi 4, Romanò 12, Scanferla (L), Kedzierski, Andringa, Bovolenta, Gueye 1. Ne: Simon, Loreti. All. Anastasi. Arbitri: Vagni (Perugia) e Verrascina (Roma). Note: durata parziali 25’, 26’, 26’. Spettatori: 2.561.: battute sbagliate 12, ace 8, muri 7, ricezione 67% (perfetta 40%), attacco 56%. Gas: bs 17, ace 2, muri 3, 44% (23%), 54%. Una bellafa 4/4 in casa facendo festeggiare al meglio il tredicesimo compleanno ai Predators. Il poker è d’autore perché Civitanova stende 3-0che si presentava capolista e imbattuta.