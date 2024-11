Joe Biden inciampa nella sabbia, la passeggiata con la moglie Jill diventa «mission impossible» - Il video

Leggi l'articolo completo su Open.online

Joesembrava aver trovato nuova linfa nel discorso presidenziale dello scorso giovedì 7 novembre, con cui aveva riconosciuto la vittoria alle elezioni di Donald Trump, promesso una transizione ordinata e costruttiva e reso l’onore delle armi alla sfortunata vice-candidata Kamala Harris. Ma il presidente americano ci è ricascato. Unche circola da ieri lo ritrae impietoso mentrepiù volte durante unaprofonda di Rehoboth Beach, cittadina del Delaware doveha una delle sue residenze. Dopo i primi passi traballanti, l’81enne inizia a incespicare e per un minuto abbondante procede in avanti pur essendo ben poco saldo sui piedi. Accanto a, che si appresta a lasciare definitivamente la Casa Bianca, la, più volte costretta a porgere il braccio per sorreggere il presidente.