Insalata di lenticchie | il piatto dietetico veloce e senza cottura!

di: il!Volete un pranzo, gustoso e ricco di nutrienti, ma che sia allo stesso tempo facilissimo da preparare? Ecco come creare in pochi minuti una deliziosa e frescadi, che non richiede ladi: il!Ingredienti:Per fare l’con le, avrete bisogno di:400 grammi diin scatola160 grammi di tonno in scatola al naturale160 grammi di mais dolce in scatolaUn peperone di colore rossoUn cipollottoQualche oliva già privata del suo nocciolo internoAlcune foglie di erba cipollina frescaQ.b. di aceto di mele e di olio extravergine d’olivaQ.b. di sale fino da cucina e di pepe nero appena macinato.Preparare gli ingredientiVersare ledentro uno scolapasta e sciacquarle in modo accurato sotto l’acqua corrente fresca.