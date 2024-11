Ilrestodelcarlino.it - In piazza per ricordare le vittime di Nassiriya

La sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Lagosanto non dimentica i 12 Carabinieri, i 5 uomini dell’Esercito ed i 2 civili che, a 21 anni di distanza, persero la vita nella drammatica strage di, durante la guerra in Iraq. Un’attentato contro le nostre militari impegnate in quel paese. Ieri mattina un piccolo corteo, con la bandiera italiana segnata dall’Anc di Lagosanto, assieme al sindaco Cristian Bertarelli, il comandante della compagnia di Comacchio dei Carabinieri Capitano Lucilla Esposito, hanno deposto, dopo un minuto di silenzio in memoria dei caduti, ordinato dal presidente della sezione laghese Sottotenente Vincenzo Orsini, una corona d’alloro nell’omonima via intitolata a coloro che diedero la vita per portare la pace. La cerimonia è proseguita nella chiesa San Venanzio, con la messa celebrata da don Massimo Cavalieri, davanti ai soci, al primo cittadino, al comandante ed una nutritissima presenza di bimbi, accompagnati dalla voce della contralto Clara Fusetti che ha emozionato tutti.