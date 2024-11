Giornalettismo.com - Il titolo acchiappa-clic di Repubblica sulle “ricette bianche via Whatsapp”

Così come era successo con lo spid per i siti per adulti, un altro articolo di– con tanto diabbastanza esplicito – sta aprendo un ampio dibattito sui social network. Secondo il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, unico a riportare la notizia di prima mano, con la legge di bilancio 2025 lepotranno essere inviate anche attraverso. L’articolo cita alla lettera l’articolo 54 della legge di bilancio, che potenzia il meccanismo del fascicolo sanitario elettronico estendendolo anche ai farmaci a pagamento per i cittadini, che – tuttavia – non fa mai menzione di. L’ipotesi viene lanciata nel testo dell’articolo dal cronista che, parlando dell’obbligo di prescrizione in formato elettronico, aggiunge una sua chiosa: «Il cambiamento farà sì, ad esempio, che i medici potranno spedire via mail oanche le richieste per farmaci a carico del paziente».