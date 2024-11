Sport.quotidiano.net - Il tecnico: "c’era un rigore NETTO su mapelli». Pisciotta è soddisfatto: "Il gruppo sta crescendo. Credo che ci toglieremo delle soddisfazioni»

La Massese irrompe in zona playoff col suo quinto risultato utile consecutivo. "Penso che abbiamo meritato ampiamente la vittoria – è il commento a caldo delMassimiliano–. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo per intensità e pressione. Potevamo già sbloccare la partita lì ma non ci siamo riusciti. Mi aspettavo un avversario del genere, molto forte in avanti e che metteva le palle sopra con Rossi e Taraj che attaccavano benissimo lo spazio. Siamo stati bravi a limitarli. L’arbitraggio? Dal campo mi è sembrato ci fosse unsu Buffa e poi uno incredibile su. Alla mezzora forse ce n’era uno anche per il Perignano, ma tengo a sottolineare la grande prestazione da parte dei miei. Non è mai facile vincere due gare interne. Questo creato da me e da Cantoni è unfantastico di cui siamo fieri e orgogliosi.