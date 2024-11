Lettera43.it - Il Tar respinge la richiesta di sospendere l’intitolazione di Malpensa a Berlusconi

Il Tar, il Tribunale amministrativo regionale, ha respinto il ricorso presentato da alcuni Comuni lombardi contro la decisione di intitolare l'aeroporto dia Silvio. Secondo il tribunale non si ravvisa un pericolo per le parti in causa. Lo scrive Repubblica. In particolare, a richiedere la sospensione del provvedimento dell'Enac era stato a settembre il Comune di Milano con l'iniziata del sindaco Beppe Sala, che è stata appoggiata dai Comuni di Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo.