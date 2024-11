Napolipiu.com - “Il mio coccodrillo preferito”: il post ironico su Politano

Un momento tenero sui social dopo il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro Non solo tattica e agonismo nel big match tra Inter e Napoli. Il pareggio di San Siro ha regalato anche un momento di dolcezza e ironia che ha conquistato i social network.Protagonista Matteo, che nel finale concitato della sfida si è ritrovato a interpretare il ruolo del “” – quella posizione sdraiata dietro la barriera per intercettare eventuali tiri rasoterra, resa celebre da Marcelo Brozovic proprio con la maglia nerazzurra.Un gesto tecnico che non è sfuggito agli occhi attenti di Alessandra Esposito, compagna dell’esterno azzurro. La donna ha immortalato il momento nelle sue Instagram Stories con un commento pieno d’affetto: “Sei il mio“.Una dolce presa in giro che ha strappato un sorriso ai tifosi, rendendo più leggero il pareggio per 1-1 tra i campioni d’Italia e l’attuale capolista della Serie A.