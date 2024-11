Calciomercato.it - Il Lecce annuncia il nuovo allenatore: UFFICIALE, torna Giampaolo

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Il club salentino dopo aver esonerato Gotti ha scelto il tecnico a cui sarà affidata la missione salvezza: lo staff completoDopo l’esonero di Ivan Gotti, ilhato il: come previsto si tratta di Marcoa cui è stato affidato il compito di portare i salentini alla salvezza.Ilil(LaPresse) – Calciomercato.itQuesta mattina è arrivato il comunicato della società giallorossa: “L’U.S.comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Marco– si legge nella nota -. Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza”.Oltre adre iltecnico, ilha anche reso noto lo staff che accompagneràin questa avventura: si parte da Francesco Conti comein seconda, quindi Fabio Micarelli come collaboratore tecnico e Samuele Melotto come preparato atletico.