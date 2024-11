Lanazione.it - Il decalogo Sunia arriva in Comune: "Riconquistare spazi di abitabilità. Adesso agiamo sulla leva fiscale"

FIRENZE "Il tema èdi. Firenze e il suo centro sono già perse, ma dobbiamo leggere la direzione e capire come questa direzione sia sbagliata. E correggerla". Fabio Seggiani, neo segretario generale deldi Firenze in questa settimane vedrà l’assessore alla Casa di Palazzo Vecchio, Nicola Paulesu per consegnare inil documento dell’Alleanza per abitare. "Un– spiega Seggiani – di dieci proposte siglato in Camera del lavoro da oltre venti i sottoscrittori, con il quale affrontare l’emergenza casa". Tra queste: estendere il blocco degli affitti turistici anche oltre l’area Unesco, più investimenti in edilizia pubblica, maggiori contributi all’affitto, la promozione di patti per l’affitto sostenibile fra proprietari e inquilini, ma anche mettere mano allasui grandi proprietari di AirBnb.