Romadailynews.it - Cina: lancia razzo vettore commerciale Lijian-1 Y5 con 15 satelliti

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

Jiuquan, 11 nov – (Xinhua) – Laoggi hato il-1 Y5 con 15a bordo. Ile’ decollato alle 12:03 (ora di Pechino) da una zona pilota per l’innovazione aerospazialenel nord-ovest della, e ha inviato nelle orbite previste i 15, tra cui quelli delle serie Jilin-1 Gaofen, Yunyao-1, Xiguang-1 e un satellite per il telerilevamentoto per l’Oman. Il-1 e’ stato sviluppato dalla CAS Space, una societa’ di voli spaziali commerciali fondata dall’Istituto di meccanica sotto il controllo dell’Accademia cinese delle scienze. Questa serie di razzi ha completato il volo inaugurale il 7 luglio 2022 e ad oggi hato un totale di 57nel corso di cinque missioni di volo.