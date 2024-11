“Ci viviamo fuori, esco con te”. Uomini e Donne, la scelta di Marcello scioglie lo studio

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

, la coppia ha deciso di lasciare il programma insieme. Lui è uno dei cavalieri più noti del dating show pomeridiano condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. L’amore va, l’amore viene. Da un lato c’è chi, come Gemma Galgani, continua il suo percorso tra delusioni e ostacoli. La dama si lamenta del fatto che Fabio, tornato in Italia dopo aver vissuto 40 anni in Canada, non si sia ancora deciso a baciarla.Il cavaliere si è difeso dicendo che non è facile per lui baciare un’altra donna dopo 40 anni passati con la moglie. Inoltre ha affermato che Gemma è troppo gelosa e a lui non piace essere messo sotto pressione. Nonostante tutto la conoscenza prosegue. Sembra, invece, finalmente sbocciato l’amore tra il cavaliere, in passato legato pure a Ida Platano, e la dama di 15 anni più giovane.