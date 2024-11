Liberoquotidiano.it - Cecchettin: Vigonovo ricorda Giulia un anno dopo e le dedica un giardino

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - A unesatto dalla morte di, uccisa con 75 coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta,- la città in provincia di Venezia in cui la ventiduenne viveva - le hato un ricordo in musica e il sindaco Luca Martello ha svelato che un, un "nuovo spazio verde in centro asaràto alla 'dottoressa in Ingegneria biomedica". Un omaggio annunciato all'evento musicale - tra i tanti presenti anche papà Gino- organizzato in mattinata dal Comune davanti alla sede municipale, nello spazio che lo scorsoospitò per settimane una marea infinita di fiori, peluche, di biglietti, disegni e poesie per. Protagonista è stato il 'pianista fuori posto', al secolo Paolo Zanarella, che ha suonato musica al pianoforte.