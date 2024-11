Secoloditalia.it - Camicie nere a Bologna con la regìa del governo? L’ira di Piantedosi contro Lepore: “Irresponsabile”

“Sono stupefatto dalle dichiarazioni del sindacoal quale, come doveroso, ilha sempre assicurato ogni forma di convinta e leale collaborazione, da ultimo in occasione della recente alluvione della città e delle connesse polemiche che ne sono conseguite”: risponde così il ministro dell’Interno, Matteo, al primo cittadino di, dopo le polemiche per la manifestazione dei Patrioti e di CasaPound, sabato scorso a. C’è “irresponsabilità”, secondo il titolare del Viminale, nell’accreditare “la tesi non veritiera della presunta contrarietà allo svolgimento” dell’iniziativa. “Ancor più grave – aggiunge ancora– insinuare presunte regie o interventi ‘da Roma’” su quella cheaveva definito “l’invio dellecon la regia del”, in riferimento ai cortei di destra presi d’assalto, con le forze dell’ordine, da anarchici e collettivi.