Caldo in calo | aria fredda in arrivo abbassamento termico anche in montagna

Roma - Un significativodelle temperature sta per interessare l'Italia, con un focus particolare sulle zone montuose e le pianure. Seppur le inversioni termiche continuino a giocare un ruolo fondamentale nelle valli e nelle pianure, ildi temperature che avverrà nei prossimi giorni sarà apprezzabilea bassa quota. Già oggi, sulla pianura piemontese e in quella emiliana, le temperature sono scese vicino allo zero e in alcune aree agricole si sono registrate deboli gelate. A quota 2500m, solo oggi si sono verificati gli stessi valori termici. Tuttavia, con l'di una massa diproveniente dal nord Europa, il freddo si farà sentire in modo deciso su tutta la colonna d', con undelle temperature in particolare in. L'inizio della seconda decade di novembre segna un cambio di stagione significativo.